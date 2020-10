Erol Bulut: 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz

"Teknik ekip çok geniş, biz de bir 11 çıkarabiliriz. Hem ben, hem de yardımcılarım oyuncularla bireysel görüşme yapıyor. Mert Hakan ve Novak geçen sene iyi performanslar gösterdiler. Uzun bir maraton olacak, her futbolcu bize lazım. Bazıları 2-3 hafta oynanacak ve dinlenecek. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor ve öyle de devam edecek."

"Önemli olan şey alacağımız galibiyet ve Fenerbahçe'nin başarısı. Kurduğumuz 11 var, bunu tek başıma yapmıyorum, ekibimle istişare ediyorum. Futbolcular zaman zaman istediğimiz performansı gösteremeyebilir. Önemli oyuncularımız var ama onların da performansı düşebilir. Değişiklikler de yapacağız, her futbolcu hazır olmak zorunda. Hiçbir futbolcunun benim için farkı yok, iyi olanla devam edeceğiz."

"Bazı arkadaşların hala uyum sorunu var. Onların da milli maç arasından sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Komple yeni bir takım kurduk. Bazı takımların 11'inde 2-3 yeni isim var, bizde ise 7-8 oluyor. Bu oyuncu grubu ilk başta çok fazla birlikte çalışamadı, onun sıkıntısını yaşadık. Ancak şimdi her şey daha iyi."

"Emre ile Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a gittiğimde Emre ile birlikte kaldık, hergün idman yapıyorduk. Takım iki maç kaybedince hoca gitti, bizim transfer suya düştü. Öyle bir hikayemiz oldu. Emre, Volkan ve ben güçlü karakterleriz. Her şeyi konuşarak çözüyoruz. Geldiğimden beri sorun yaşamadık, bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Maçlar kaybedeceğiz ama oturup konuşarak çözüm buluruz. Her şeyin Fenerbahçe için yapılacağını, herkesi bilmesi gerek."

DURAN TOPLARIN ÖNEMİ

"Haftada birkez tüm gün duran top çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bu duran top erken olup, gol erken gelince maç fark gidiyor. Sona kadar 0-0 geldiğiniz maçlarda ise galibiyeti alıyorsunuz. Analizcilerimizin raporları var, biz de ona göre sahada çalışmalarımızı yapıyoruz."

GÖNLÜMÜZDEKİ TEK TÜRK HOCAYDI

Ali Koç ise teknik direktör sürecinde neler yaşandığını şöyle anlattı; "Tahir Hoca elini taşın altına koydu, kolay değildi ama elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun verdiği raporlardan da benden beslendim. Pandemi dönemi bizim için orta şeker geçti ama 5-6 puan daha rahatça alabilirdik. Bir hocamız olsun, pandemide 8 haftayı takımı tanıyarak geçirsin istedik. Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzdeki tek Türk hoca Erol Bulut idi. Basında yer alan bazı isimler doğruydu, bazıları yanlıştı. Belki bazı hocalar, bazı oyuncular basından köpürtülüyor. Sonra oyuncular 'Fenerbahçe'yi kabul etmedim' diyor. Nasıl oluyor anlamıyorum."

İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ

"Kamp döneminde neler konuşuldu, şu an neler konuşuluyor biliyoruz. 18 transfer yaptık. Kısa sürede bunu oturtmamız gerekiyordu. 4 hafta kamp dönemi oldu. Her hafta oyuncular gelip gidiyordu. Allah'a şükürler olsun 6 hafta da her şey iyi gidiyor. ufak tefek eksiklerimiz var, gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbolu birkaç hafta içerisinde oynatacağız. Hücum anlamında iyiyiz ama defansif ufak hatalar oluyor. Bunları gidereceğiz. Milli aradan sonra hedeflediğimiz oyunu oynadığımız bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz. Emre'nin dediği gibi ben değil biz olarak yola çıktık. İnşallah sezon sonunda başaracağız."