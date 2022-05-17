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Erol Yıldız'ın ölümü! Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama

17.05.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem yakın korumalığını yapan Erol Yıldız'ın ölümü gündem yaratmıştı. Davada tanık olarak dinleneceği iddia edilen Yıldız'ın ölümüyle ilgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama geldi.

Erol Yıldız'ın ölümü! Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetmesi gündem yarattı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının da yakın koruması olan Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Yazıcıoğlu, "Erol Ağabeyin vefatıyla ilgili şu aşama itibarıyla şüpheli bir durum görünmüyor ama savcılık soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

İTMEYE ÇALIŞTIĞI ARACININ ALTINDA KALDI

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde işe gitmek için Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde 06 KHA 35 plakalı aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın aküsünün bittiğini ve çalıştıramadığı söylediği öğrenilirken, eniştesi Osman Yıldız, şüpheli bir durum olmadığı, kaza sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

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GÖRGÜ TANIĞI O ANLAR ANLATTI

Yıldız'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında görgü tanığı N.K. ". Ses geldi, bunun üzerine pencereye çıktım. Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim" dedi. Başsavcılık, Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptıracak.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN OĞLU FURKAN YAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kendisinin de tanıdığı Erol Yıldız'ın yıllarca babasına yakın korumalık yaptığını belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı duyunca çok üzüldüm. 5-6 sene babamın yakın korumalığını yapmıştı ve o nedenle çocukluğum onlarla geçmişti. 23 Mayıs'ta görülecek davadaki bir şüphelinin soruşturma aşamasında verdiği ve iddianameye de giren bazı iddialar üzerine Erol Ağabeyin tanıklığı istenmişti. Erol Ağabeyin vefatıyla ilgili şu aşama itibarıyla şüpheli bir durum görünmüyor ama savcılık soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

Son Dakika: "Helikopter kazasında" tanık mıydı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme "Helikopter kazasında" tanık mıydı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

(DHA)

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trafik kazası Muhsin Yazıcıoğlu
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