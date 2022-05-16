Son Dakika: Tanık olarak dinlenecekti! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan ve Ankara'da kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybeden TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme oldu. Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

OLAYIN DETAYLARI

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

TANIK OLARAK DİNLENECEKTİ

Erol Yıldız, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

"EVİN ÖNÜNDE KOŞUŞTURMA GÖRDÜM"

Öte yandan kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız ile aynı binada oturan komşusu Arslan Sargın, yaşananları anlatmıştı.

Sargın, "Sabah 09.00-09.30 sıralarında torunumla markete giderken evin önünde bir koşuşturma gördüm. ‘Erol Bey arabanın altında kalmış’ dediler. Geldik baktık. Arabanın altında kalmış. 112’ye haber verdik, itfaiyeye haber verdik. Erol Bey'i arabanın altından çıkardılar. Çıkardığımızda zaten vefat etmişti. Hastaneye gönderdik. 2 yıldır tanıyoruz. 2 çocuğu vardı" demişti.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Diğer yandan Erol Yıldız'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi. (AA/DHA)

