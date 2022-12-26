Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''İstedikleri çamaşırları giymekten, müstehcen elbiselerle kek pişirmeye...''

Dans sektöründen ayrılıp, yetişkin içerik platformlarına atladıktan sonra kariyerinde yıllık yaklaşık 750.000 dolar kazanan Monica, bu kariyerde ilerlemek ve başarı elde etmek için yoğun çaba gösterdiğini anlattı. Şimdi yılda neredeyse bir milyon dolar kazanan yıldız, bunun zaman, sabır ve özveri gerektirdiğinin altını çizdi.

KOLLARI SIVADI

Günün başından sonuna kadar takipçileri için çalıştığını, 'Günaydın' postlarıyla başlayıp, onlar tarfından seçilmiş çamaşırlarla verdiği pozlardan kek pişirmeye kadar çeşitli birçok içerik üreterek ve aynı zamanda spor, bakım gibi kişisel işlerine de vakit ayırarak bir günü sonuna kadar kullandığını anlatan Huldt, şimdi başkalarının çevrimiçi ortamda başarılı olmasına yardımcı olmak için kolları sıvadı.

16 KIZLA ÇALIŞIYOR

Monica şimdi, 16 kıza sosyal medyada görünürlüklerini artırma konusunda koçluk yapıyor. Bu sektörün porno sektöründen farklı olduğuna dikkat çeken yıldız "Bu kişisel bir etkileşim. Hayranlarınız günlük olarak ne yaptığınızla ilgileniyor.'' diyerek işin boyutunu anlatmaya çalışıyor. Geleceğe ilişkin soruları ise Monica "10 yıl içinde finansal olarak bağımsız olmayı hedefliyorum'' diye yanıtladı.



