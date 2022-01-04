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Erotik pozlarıyla gündemde olan Lottie Moss ağlayarak açıkladı: Sızdırıldı

04.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane top model Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss ailesinin karşı çıkmasına rağmen erotik pozlarını paylaştığı Onlyfans'a girmişti. Cesur pozlarını burada para karşılığında yayınlayan Moss işinden olmasına rağmen geri adım atmamıştı. Ünlü model son olarak ağladığı anları paylaştı ve başına gelen kötü olayı duyurdu.

Erotik pozlarıyla gündemde olan Lottie Moss ağlayarak açıkladı: Sızdırıldı

Kate Moss'un kardeşi olarak tanınan ve model olan Lottie Moss ailesinin itirazlarına rağmen Onlyfans'a girmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Erotik pozlarını bu uygulamaya yükleyerek para kazanan ve işinden olmasına rağmen vazgeçmeyen Moss Instagram'da da cesur paylaşımlar yapıyor.

Son olarak cinsel ilişkiyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Lottie Moss, telefon numarasının ve fotoğraflarının bir zamanlar ona yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığını açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

Cinsel ilişki açıklamasıyla olay olan Lottie Moss yatak odasından paylaştıCinsel ilişki açıklamasıyla olay olan Lottie Moss yatak odasından paylaştı

Ünlü model ayrıca müstehcen OnlyFans fotoğraflarıyla ilgili bir de yorum aldı. Bir hayranı "Grup sohbetinde çocuklara Onlyfans hesabına üye olmayı ve fotoğraflarını annenin Instagram hesabına sızdırmalarını söylüyor" dedi.

Ekran Alıntısı

Lottie Moss ağlarken yaptığı açıklama bunu sızdıran kişiyi kötü olmakla suçladı.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Lottie Moss
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