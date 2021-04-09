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Ersin Korkut ne dedi? Sosyal medyada büyük tepki

09.04.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve komedyen Ersin Korkut sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede pek çok kişi tarafından paylaşılan bir Tiktok videosunda Ersin Korkut, Diyarbakır'a yaptığı ziyarette orayı çok beğendiğini "Amed başkent olsun" sözleri ile ifade ediyor. Bu söylemin ardından ise sosyal medyada Korkut hakkında #ErsinKorkutTutuklansın etiketi ilk sırada yer aldı. İşte, ayrıntılar...

Ersin Korkut ne dedi? Sosyal medyada büyük tepki

BKM Mutfak'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan Ersin Korkut'a sosyal medyada tepki yağıyor. Diyarbakır'ı gezerek orayı çok güzel bulduğunu ifade eden Ersin Korkut'un videosu hızla yayılmaya devam ediyor. Korkut, "Amed çok güzel başkent olsun. Ben de başkan olayım." söyleminin ardından büyük bir tepki topladı. İşte, Ersin Korkut'un çok konuşulan videosu...

ERSİN KORKUT NE DEDİ?

Ersin Korkut Diyarbakır gezisinin ardından çekilen bir videoda kendisine yöneltilen "Amedi beğendin mi Ersin Abi?" sorusunu "Amed çok güzel bence başkent olsun" diye yanıtlıyor. Yanındaki kişinin "Sen de başkanımız ol" sözünü "Ben de başkan olayım" diyerek ve gülerek yanıtlayan Ersin Korkut'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Korkut hakkında Twitter'da #ErsinKorkutTutuklansın etiketi an itibari ile ilk sırada yer alıyor.

Ekran Resmi 2021-04-09 19.17.45

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Ersin Korkut ilk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışmıştır. İş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Ersin Korkut aynı zamanda Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u BKM Mutfak kadrosuna dahil etti. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, böylece oyunculuğa ilk adımını attı.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncu ve yazar kadrosunda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Diyarbakır Ersin Korkut
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yedikleri sofraya eden, ermeni kökenli komedyen tipleri..
biz şimdi buna laf söyleyince suçlu olacaz ,ama bu arkadaşın hiç mi suçu yok benim ülkeme yönelik söylediği lafta bölücülük yapan bizmiyiz bumu
Bunlara köpek demek köpeğe hakaret olur köpek alınır cunki köpek sahibine ihanet etmez

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