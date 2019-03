Ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Ne işe yarar, zararları ve yan etkileri nelerdir

Ayrıca geçmişe kıyasla değişen bir diğer şey ise ilaçların artık tek kullanımlık dozlar ile alınıyor olması. Önceden iki seferde alınan ertesi gün hapları artık tek seferde alınabilir ve aynı gebelik önleyici etkisini verir.

İki seferde alınan ilaçların ise genelde 12 saatlik aralıklarla alınması gerekir. Fakat en net bilgi için ilacın prospektüsünü okumakta ve eczacıya danışmakta fayda var.

Yukarıda da bahsedildiği gibi ertesi gün haplarında asıl önemli olan nokta zaman dilimidir. Cinsel ilişkiye girildikten sonra, ertesi gün hapının kullanılmadığı her gün gebeliği önlemek isteyen tarafın aleyhine işler. Bir başka deyişle, ertesi gün hapını ne kadar geç kullanırsanız gebe kalma ihtimaliniz o kadar artar. Bu yüzden şüpheli ya da korunmasız ilişkiden sonraki ilk 24 saat içerisinde almaya çalışmak her zaman daha doğru olacaktır. Her ne kadar günümüzde 5 günlük sürece kadar ilacın kullanımı mümkün olsa da her geçen gün etki oranının düşeceğini göz önüne aldığımızda sürenin uzaması işi riske sokabilir.