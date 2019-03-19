Ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Ne işe yarar, zararları ve yan etkileri nelerdir

Diğer doğum kontrol yöntemleri ile benzer bir etkiye sahip olduğu düşünülen ertesi gün hapı, aslında bu yaygın düşüncenin aksine daha farklı bir işleve sahiptir. Hatta çoğu kadının da tam anlamıyla hakkında bilgi sahibi olmadığı ertesi gün hapı, sadece bir kereye mahsus alınır ve belirli bir süre zarfında gebelik ihtimaline karşı koruma sağlar. Hormon yüklü bir ilaç olması sebebiyle fazla kullanılması halinde bazı zararlara yol açabilen ertesi gün hapını bilinçli bir şekilde kullanmak ve doğru zamanda almakta fayda var. Doktor onayına gerek olmaksızın eczanelerden temin edilebilen ertesi gün hapları, korunmasız ya da şüpheli cinsel ilişkilerden sonra alınan ve gebe kalma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardır. Her ilacın olduğu gibi ertesi gün ilaçlarının da bir kullanım şekli vardır ve fazla kullanılması halinde vücutta çeşitli olumsuz durumların ortaya çıkması olasıdır. Ayrıca bu ilaçların kullanımı çeşitli yan etkileri de doğurabilir. Beklenmedik bir yan etkiyle karşılaşılması halinde mutlaka doktora danışılması gerekir.

ERTESİ GÜN HAPI NE İŞE YARAR? Bir çeşit acil doğum kontrol yöntemi olarak tanımlayabileceğimiz ertesi gün hapları, alındığı zaman faydasını hızlı bir şekilde gösterir. Halihazırda cinsel ilişki esnasında kullanılan doğum kontrol yönteminin işe yaramaması ya da doğum kontrol yöntemi kullanmadan cinsel ilişkiye girilmesi halinde devreye giren bir yöntem olan ertesi gün hapı ile olası gebeliği önlemek mümkündür. Konuyu biraz daha açmak gerekirse ilişki esnasında prezervatifin yırtılması, vajina içinde kalması ya da doğum kontrol hapı kullanımının unutulması halinde gebeliği engellemek için ertesi gün hapı kullanılabilir. ERTESİ GÜN HAPI NASIL KULLANILIR? Ertesi gün hapı kullanımı konusunda oldukça dikkatli olmak gerekir. Acil bir doğum kontrol yöntemi olan bu hapların fayda sağlayabilmesi için bazı sürelere dikkat edilmelidir. Önceden ilişkinin ardından 72 saate kadar kullanılması gereken bu haplar günümüzde 5 güne kadar kullanılabiliyor. Dolayısıyla temin ettiğiniz ilacın geriye dönük ne kadarlık bir kullanım süresi olduğuna dikkat etmeniz son derece önemlidir.

Ayrıca geçmişe kıyasla değişen bir diğer şey ise ilaçların artık tek kullanımlık dozlar ile alınıyor olması. Önceden iki seferde alınan ertesi gün hapları artık tek seferde alınabilir ve aynı gebelik önleyici etkisini verir. İki seferde alınan ilaçların ise genelde 12 saatlik aralıklarla alınması gerekir. Fakat en net bilgi için ilacın prospektüsünü okumakta ve eczacıya danışmakta fayda var. Yukarıda da bahsedildiği gibi ertesi gün haplarında asıl önemli olan nokta zaman dilimidir. Cinsel ilişkiye girildikten sonra, ertesi gün hapının kullanılmadığı her gün gebeliği önlemek isteyen tarafın aleyhine işler. Bir başka deyişle, ertesi gün hapını ne kadar geç kullanırsanız gebe kalma ihtimaliniz o kadar artar. Bu yüzden şüpheli ya da korunmasız ilişkiden sonraki ilk 24 saat içerisinde almaya çalışmak her zaman daha doğru olacaktır. Her ne kadar günümüzde 5 günlük sürece kadar ilacın kullanımı mümkün olsa da her geçen gün etki oranının düşeceğini göz önüne aldığımızda sürenin uzaması işi riske sokabilir.

Ayrıca ertesi gün hapları çoğu durumda doğum kontrolü haplarıyla karıştırılır. Doğum kontrol hapları 28 günlük periyotlarda alınan ilaçlarken ertesi gün hapları ilişkiden sonra sadece bir defaya mahsus alınır. Herhangi bir şekilde düzenli alınmasına gerek yoktur, korunmasız ilişkiden sonra kullanılması yeterlidir. Tüm bu bilgilere ek olarak ertesi gün haplarının %100 oranında gebeliği önlediğini söylemek mümkün değildir. Ne yazık ki bu haplar kullanılsa bile gebelik ihtimali bulunur. Dolayısıyla adet döngüsünün gecikmesi halinde bir gebelik testi yapmakta fayda var. Adet döngüsünün gecikmesi, ilaçlar ile vücuda alınmış olan hormon takviyesi yüzünden gerçekleşebileceği gibi ilaç etkisini göstermediği için ortaya çıkan gebelik yüzünden de meydana gelebilir. Bu yüzden bu konuda ekstra dikkatli olunmalı. Diğer taraftan ertesi gün haplarının yan etkileri arasında mide bulantısı ve kusma gibi durumlar yer aldığı için bu konularda dikkatli olunması gerekir. Ertesi gün ilacı kullanan kadınlar, eğer hapları aldıktan sonraki iki saat içerisinde kusma şikayeti ile karşılaşırlarsa hapların tamamı ya da bir kısmı vücuttan dışarı atılmış olabilir. Dolayısıyla bu da hapın etkisinin azalmasına neden olur. Bu durumda bir uzmana danışarak yeniden ilaç kullanılması gerekebilir. Fakat kusma, ilacı yuttuktan iki saat ya da daha uzun bir süre sonra meydana geldiyse genelde ilaç etkisini göstermiş olur ve yeniden bir ertesi gün hapı almaya gerek yoktur. Genelde kusmaya bağlı olarak ortaya çıkma ihtimali bulunan bu durumun önüne geçmek için ertesi gün hapı ile birlikte mide bulantısını önleyici ilaçların kullanılması tavsiye edilir. Dolayısıyla doktorunuza danışarak sizin için en uygun bulantı önleyici ilacı temin etmeniz, ertesi gün hapının kusma yoluyla dışarı atılma ihtimalini azaltacaktır.

ERTESİ GÜN HAPI ZARARLARI İstenmeyen gebeliklerin önüne geçmek için kullanılan ertesi gün hapları, hormon yüklü ilaçlar oldukları için vücut üzerinde bazı zararlara sebep olabilirler. Bu hapların içeriğinde yer alan östrojen ve progesteron hormonları vücuda girdiği zaman adet döngüsünün şaşmasına sebep olabilir. Fakat bu, gerçekleşmesi kesin olan bir durum değildir. Aynı etkinin herkeste oluşacağını söylemek mümkün olmasa da bu ihtimalin görmezden gelinmemesi gerekir. Ertesi gün hapına dair kadınlar arasında en fazla merak edilen bir diğer husus ise doğurganlığa bir zarar gelip gelmeyeceğidir. Her ne kadar ilacın içerisinde yüksek dozda kadınlık hormonları bulunsa da bu hormonlara bağlı olarak ortaya çıkacak zararın kalıcı olduğunu söylemek mümkün değildir. Adet döngüsündeki bozukluğun yalnızca içinde olunan dönemi ya da ilerleyen birkaç adet dönemini etkileyebileceği söylenebilir. Bunun dışında gebeliği önlemeye yarayan bu ilaçların kısırlaştırıcı ve doğurganlığı ortadan kaldırıcı net bir etkisine henüz rastlanmadı.

ERTESİ GÜN HAPININ YAN ETKİLERİ Her medikal üründe olduğu gibi ertesi gün haplarının kullanılması halinde de bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genelde kullanılan ilacın prospektüsünde yazar. Fakat prospektüste yer almayan ya da prospektüsteki az rastlanan yan etkiler sınıfında bulunan durumlara rastlanılması halinde bir doktora danışmakta fayda olacaktır. Genelde ertesi gün haplarının sebep olduğu yan etkiler şunlardır: Ani duygu değişimlerinin meydana gelmesi

Uyku sorunları

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Sancılı adet dönemi geçirmek, yani dismenorenin varlığı

Kusma, karında ağrı ve mide bulantısı

Kaslarda ve sırt bölgesinde ağrıların meydana gelmesi

Vajinal bölgede ortaya çıkabilecek akıntılar, kahverengi lekeler

Ara kanamalar

Akne ve sivilce oluşumunda artış

Vücudun çeşitli noktalarında hafif dereceli tüy oluşumu

Nedensiz bir şekilde ortaya çıkan vücut ağrıları

Adetlerden önce baş ağrılarının sık görülmeye başlaması

Midede yanma hissi

Mide bulantılarının artması ve sıcaklık basması

Bağırsakta meydana gelen gaz sıkışmaları

Görme duyusunda ortaya çıkabilecek geçici problemler

Ağızda kuruluk, ishal ya da idrar yollarında yanma hissi

Terleme, ateşlenme ve burun enfeksiyonları

Ertesi Gün Hapı Hangi Sıklıkta Kullanılabilir? Aciliyet gereken durumlarda yalnızca tek seferlik alınması gereken ertesi gün haplarını sene içerisinde en fazla iki ya da üç kez kullanmak gerekir. Ertesi gün haplarının, bir adet döngüsü içerisinde birden fazla kez kullanılması vücutta çeşitli olumsuz durumların meydana gelmesine neden olabilir. Kontrolsüz şekilde ertesi gün haplarına başvurulması halinde adet döngüsü altüst olabileceği için ilerleyen süreçlerde gebe kalmayı düşünen kadınlar, çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Burada dikkatli olunması gereken nokta, ertesi gün hapının doğurganlığa zarar vermediği fakat kontrolsüz ve uzmanların önerisinden daha sık tercih edilmesi halinde doğurganlığa zarar verebilme ihtimalidir.