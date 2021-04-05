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Erzurum'da çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hastaya rastlanmadı

05.04.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, Şehir Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanlar arasında 65 yaş üzeri olup çift doz aşı yaptıran hiç kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Erzurum'da çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hastaya rastlanmadı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bedir, Kovid-19 salgınına ilişkin vatandaşlara aşı ve tedbirlere yönelik uyarılarda bulundu.

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Bedir, salgınla mücadelede aşı, maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"65 yaşın üzerinde olup Kovid-19 nedeniyle Şehir Hastanemizin yoğun bakımlarında takip ettiğimiz hastalarımızı incelediğimizde, bu hastalar içinde çift doz aşısını yaptırıp üzerinden 14 gün geçmiş hiç kimsenin olmadığını gördük. Oysa hiç aşı yaptırmamış 11 büyüğümüz, kimisi entübe olmak üzere, şu an yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Üzücü bir durum ancak dikkatlerinize sunmak istedim." ifadelerini kullandı.

VAKİT KAYBETMEDEN SIRASI GELEN AŞI OLMALI

Aşıların beklenen etkiyi fazlasıyla sağladığını vurgulayan Bedir, vakit kaybetmeden sırası gelenlerin mutlaka aşı yaptırmalarını istedi.

Bedir, aşının salgına karşı önemli güç olduğuna işaret ederek "Şu an elimizde gerçekten güçlü bir silahımız var, vakit kaybetmeden sırası gelen her vatandaşımız aşılarını mutlaka yaptırmalılar. BioNTech aşısı için Mareşal Çakmak Devlet Hastanemiz, SinoVak aşısı için aile hekimliklerimiz ve tüm hastanelerimiz sizleri bekliyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Erzurum koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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