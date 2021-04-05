Aşı zaferi: İngiltere’de can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

İngiltere’nin aşılamadaki hızlı ve kararlı tavrı, hem vaka sayılarını hem de can kayıplarınının her geçen gün azalmasına neden oluyor.

Yaklaşık 32 milyon kişiye bir doz, beş milyon kişiye ise iki doz aşı uygulanan İngiltere’de, geçtiğimiz gün virüs kaynaklı can kaybı sayısı 10 olarak kaydedildi.

Eylül ayının başından bu yana en düşük seviyeye gerileyen vaka sayıları ve can kaybı ile ilgili konuşan Sağlık bakanı Matt Hancock, "Muhteşem aşılama programımız, Covid'e karşı en savunmasız olanlara yani 80 yaşın üzerindekilerin yarısı da dahil olmak üzere beş milyondan fazla kişiye tamamen uygulandı" dedi.

Hükümet, tüm yetişkinlere Covid-19 aşısı sunma hedefini tutturma yolunda ilerlendiğini bildirirken İngiltere'de 50 yaşından büyüklerin tamamına Nisan ayı ortasına kadar aşı vurulması planının sürdüğünü belirtti.

ELLİ İKİ BÖLGEDE GEÇEN HAFTA 70 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE COVİD GÖRÜLMEDİ

İngiltere’de yapılan istatistiki verilere göre, elli iki bölgede 70 yaşın üzerinde herhangi bir kişide geçtiğimiz hafta Covid-19 görülmediği bildirildi.

Ülkenin yaklaşık altıda birine tekabül eden alan ile ilgili yapılan araştırmada, özellikle ülkenin doğu ve güneydoğusundaki değişimin gözle görülür seviyede iyileştiği belirtildi.