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  4. Esenyurt'ta yolda yürüyen genç kadına kapkaç şoku! O anlar saniye saniye kamerada

Esenyurt'ta yolda yürüyen genç kadına kapkaç şoku! O anlar saniye saniye kamerada

17.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yolda yürüyen bir kadın kapkaççıların hedefi oldu. Genç kadının çantasını kapıp suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, kadının kapkaça uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 7 ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 4 kapkaççı kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'u mesken tutan kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı. Kadının çantasını kapıp kaçan hırsızlardan biri suç ortasının aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Genç kadının kapkaççıların kurbanı olduğu o anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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