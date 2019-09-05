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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta mobil park timlerinin yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta mobil park timlerinin yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Esenyurt Mobil Park Timleri 24 Ağustos’ta Ardıçlı Mahallesi’nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan Ahmet K. (25) ve Ahmet K. (29) otomobilden indirilerek üstlerini 25 yaşındaki Ahmet K.’nın üzerinden 2 gram uyuşturucu madde skunk ile bin 400 lira ve 20 Euro para ele geçirildi. Ekipler otomobilde yaptığı aramalarda 1 kilo 40 gram skunk buldu. 25 yaşındaki Ahmet K.’nın Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda 19 kilo 760 gram daha skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 25 yaşındaki Ahmet K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 29 yaşındaki Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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