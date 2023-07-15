Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe' karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde FOX'un yeni projesi Yaz Şarkısı'nda yer alıyor. Evlilik hayatını gözlerden uzak yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre anlaşmalı olarak boşandı.

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Yaz Şarkısı dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik'le anlaşmalı olarak boşandı.

Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik‘le boşanma kararı almıştı. ünlü oyuncu oyuncu Büyükada’daki Adalar Adliyesi‘nde boşandı. Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti.

Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.

Ünlü isimlerin gözlerden uzak olmak için seçtiği Adalar Adliyesi‘nde geçen haftalarda Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti de boşanmıştı.

