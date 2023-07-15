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Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı

15.07.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi Yaz Şarkısı'nda 'Gülbeyaz' rolünü canlandırıyor. Aktaş’ın cezaevinden çıkan ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen Serdar Sertçelik’ten boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Evlilikleri sarsıntıda olan çift sessiz sedasız boşanarak yollarını ayırdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe' karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde FOX'un yeni projesi Yaz Şarkısı'nda yer alıyor. Evlilik hayatını gözlerden uzak yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre anlaşmalı olarak boşandı.

10 DAKİKADA BİTTİ

Yaz Şarkısı dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik'le anlaşmalı olarak boşandı.

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Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik‘le boşanma kararı almıştı. ünlü oyuncu oyuncu Büyükada’daki Adalar Adliyesi‘nde boşandı. Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti.

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Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.

Ünlü isimlerin gözlerden uzak olmak için seçtiği Adalar Adliyesi‘nde geçen haftalarda Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti de boşanmıştı.

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