Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

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Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.