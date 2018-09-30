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Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

Beykoz Çengelderesi sağanak yağış nedeniyle taştı. Dere yakınında bulunan 2 ev sular altında kaldı.

Evde kalanlar tavanı kırarak çatıdan çıktı.

Beykoz'da sel baskını: Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

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Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Çengelderesi'nin taşmasına neden oldu. Dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı.
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Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Çengelderesi'nin taşmasına neden oldu. Dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı.
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Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.
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Beykoz şiddetli yağış Beykoz Çengelderesi

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