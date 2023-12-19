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    4. Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhanet anları sosyal medyadan ifşa etti... "Sevgilisi banyoya gizlemişti"

    Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhanet anları sosyal medyadan ifşa etti... "Sevgilisi banyoya gizlemişti"

    19.12.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Gansu eyaletinde bir ihanet vakası sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi Zhong olarak açıklanan adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. İsmi Feng olarak açıklanan karısının otelde bir adamla buluştuğunu gören eş, karısıyla sevgilisini yakaladı. Eşini çıplak bir şekilde yatakta bulan adam, karısının yasak aşk yaşadığı adamın ise banyoya saklandığını söyledi.

    Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhanet anları sosyal medyadan ifşa etti... "Sevgilisi banyoya gizlemişti"

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in kuzeybatısında Gansu eyaletinde Zhong olarak açıklanan bir adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek harekete geçti. Kamyon şoförü olan Zhong komşularının eşinin sadakatsizliği konusunda kendisini uyarması üzerine onu takip etmeye karar verdi. Eşine işi için uzun yola gitmek zorunda kaldığını ifade eden Zhong, Feng isimli kadını adım adım takip etti. Karısının bir otele girdiğini gören adam bir süre dışarıda bekledikten sonra baskın yaptı.

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    SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ

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    Karısı ve yasak aşk yaşadığı sevgilisini otel odasında yakalayan adam o anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi. Karısının sevgilisinin kendisini görmesiyle birlikte banyoya saklandığını ifade eden öfkeli koca görüntüleri paylaşırken, "Sevgilisi banyoya gizlemişti" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    aldatmak ihanet
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