Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhanet anları sosyal medyadan ifşa etti... "Sevgilisi banyoya gizlemişti"

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in kuzeybatısında Gansu eyaletinde Zhong olarak açıklanan bir adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek harekete geçti. Kamyon şoförü olan Zhong komşularının eşinin sadakatsizliği konusunda kendisini uyarması üzerine onu takip etmeye karar verdi. Eşine işi için uzun yola gitmek zorunda kaldığını ifade eden Zhong, Feng isimli kadını adım adım takip etti. Karısının bir otele girdiğini gören adam bir süre dışarıda bekledikten sonra baskın yaptı.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ

Karısı ve yasak aşk yaşadığı sevgilisini otel odasında yakalayan adam o anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi. Karısının sevgilisinin kendisini görmesiyle birlikte banyoya saklandığını ifade eden öfkeli koca görüntüleri paylaşırken, "Sevgilisi banyoya gizlemişti" ifadelerini kullandı.