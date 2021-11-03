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  4. Eşini ve kızını öldürüp intihar etmişti! Aydın'da vahşette detaylar ortaya çıkıyor

Eşini ve kızını öldürüp intihar etmişti! Aydın'da vahşette detaylar ortaya çıkıyor

03.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Hüseyin Şentürk'ün (71), boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ve kızı Sevda Şentürk'ü (49) öldürüp, aynı tabanca ile intihar ettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Şentürk'ün 3 yıl önce iflas etmesinin ardından icradan satılmaması için tapusunu damadının üzerine yaptırdığı evi geri almak için konuşmaya gittiği, çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Eşini ve kızını öldürüp intihar etmişti! Aydın'da vahşette detaylar ortaya çıkıyor

Olay, dün saat 19.00 sıralarında kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hüseyin Şentürk, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Şentürk, ardından da kızı Sevda Şentürk'e art arda ateş etti. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Şentürk minibüsle kaçtı. Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra durdurduğu minibüsünün içinde aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevda Şentürk de kurtarılamadı.

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OTOPSİLERİN SÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI

Huriye, Sevda ve Hüseyin Şentürk'ün cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Şentürk ailesinin fertlerinin otopsisinin sürdüğü bildirildi.

DAMADININ ÜZERİNE YAPTIĞI EVİN TAPUSU İÇİN GİTMİŞ

Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Şentürk'ün 3 yıl önce iflas ederek icralık duruma düştüğü, bu nedenle ailevi sorunlar yaşadığı belirtildi. Yakınları, işleri yeniden düzelmesine rağmen, yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşini yeniden bir araya gelmeye ikna edemediğini söyledi. Şentürk'ün olay günü, iflasının ardından icradan satılmaması için yurt dışında yaşayan damadının üzerine yaptığı oturdukları evin tapusunu geri almak için eşiyle konuşmaya gittiğini belirten yakınları, aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Aydın
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