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  4. Aydın'da vahşet! Ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Aydın'da vahşet! Ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp intihar etti

02.11.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir kişi bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla vurup öldürdükten sonra, kafasına sıkarak kendi hayatına son verdi.

Aydın'da vahşet! Ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Olay, Yamalak Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

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EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şentürk (72), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (70) ile konuşmak için evine gitti. Hüseyin Şentürk ile eşi arasındaki konuşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü. Hüseyin Şentürk, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk’ü (50) vurarak olay yerinden ayrıldı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Hüseyin Şentürk olaydan sonra aracına binip mahalledeki pazar yerine giderek aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Şentürk’ün pazar yerinde, Huriye Şentürk’ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevda Şentürk’ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Aydın
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