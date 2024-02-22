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  4. Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar eden kadın kayboldu! Sakarya Nehri'nde aranıyor

Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar eden kadın kayboldu! Sakarya Nehri'nde aranıyor

22.02.2024 18:14 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan 53 yaşındaki kadın, 9 gündür her yerde aranıyor. Kayıp kadının telefon sinyalini takip eden ekipler, Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde arama çalışmaları yaptı.

Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar eden kadın kayboldu! Sakarya Nehri'nde aranıyor

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi.

TELEFONU VE BAŞÖRTÜSÜ NEHİR KENARINDA BULUNDU

İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Leyla D.'nin eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi.
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Leyla D.'nin telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Adeta sırra kadem basan kadın, çalışmaların 9’uncu gününde de her yerde aranıyor.
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Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde yapılan çalışmalarda ekipler henüz bir bulguya rastlamadı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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