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Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken Taliban ve Afganistan mesajı

17.08.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesine ilişkin, "Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın" ifadelerini kullandı.

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken Taliban ve Afganistan mesajı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ilgili eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti.

Boynukalın, "Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir" dedi.

BOYNUKALIN: ALLAH YARDIMCILARI OLSUN

Mehmet Boynukalın açıklamasının devamında Taliban için, "Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın" ifadelerini kullandı.

Boynukalın'ın ifadeleri şu şekilde:

"Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah'ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir.

Şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurduk. Şeriat Yüce Allah'a ibadet, güzel ahlak, adalet, hak ve hukuka riayettir; dini, canı, aklı, nesli, malı, ırzı korumaktır. "Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye lâyık olan O’dur"(FâtırSuresi15)

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Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir.

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Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın."

boynukalın

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Ayasofya Camii Afganistan Taliban
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