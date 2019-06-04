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Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

13, 14 ve 16’ncı dönemde Sinop milletvekilliği ve 42’nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar, Balıkesir’in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

13, 14 ve 16’ncı dönemde Sinop milletvekilliği ve 42’nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar, Balıkesir’in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.
90 yaşında vefat eden Hilmi İşgüzar’ın cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesine getirilerek devlet hastanesi morguna getirildi. Hilmi İşgüzar, Edremit Bekir Efendi Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip Eski Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı oğlu Hasan İşgüzar, kızı Handan İşgüzar, yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa verildi

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