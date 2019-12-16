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Eski başkan Obama'dan kadınlara ilişkin açıklama

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Eğer kadınlar dünyadaki her bir ülkeyi yönetiyor olsaydı, yaşam standardında genel bir iyileşme görülürdü" dedi.

Eski başkan Obama'dan kadınlara ilişkin açıklama

Barack Obama, Singapur'da yaptığı konuşmada kadınların mükemmel olmadıklarını ama erkeklerden "tartışmasız daha iyi olduklarını" söyledi.

Obama dünyadaki pek çok sorunun gücü elinde bulunduran, çoğunlukla erkeklerden oluşan, yaşlılardan kaynaklandığını belirtti.

Liderlikle ilgili bir etkinlikte konuşan Obama, "Kadınlar, bilmenizi istiyorum, mükemmel değilsiniz ama tartışmasız bizden (erkekler) daha iyisiniz" dedi ve ekledi:

"Dünyadaki her millet iki yıl boyunca kadınlar tarafından yönetilseydi, her konuda, yaşam standartlarında ve getirilerinde, iyileşme yaşanacağından kesinlikle eminim."

'YAŞLI ERKELER GENELDE KENRARA ÇÇEKİLMİYOR'

Obama, siyasete dönüp dönmeyeceği sorusuna ise liderlerin zamanı geldiğinde kenara çekilmesi gerektiğine inandığını söyleyerek yanıt verdi:

"Dünyaya ve sorunlara baktığınızda, genellikle yaşlı insanların, genellikle yaşlı erkeklerin, kenara çekilmediklerini görüyorsunuz.

"Siyasi liderlerin kendilerine şunu hatırlatmaları önemli: Orada bir iş yapmak için bulunuyorsunuz ama ömür boyu bulunmuyorsunuz, kendi gücünüze dayanarak ne kadar önemli olduğunuza dair algınızı pohpohlamak için bulunmuyorsunuz."

2008 ve 2012'deki seçim zaferleri sonrası 8 yıl ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama, Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra, eşi Michelle Obama ile birlikte dünya çapında liderlere rehberlik eden bir vakıf kurmuştu.

Çift, Obama Vakfı'nın etkinliği çerçevesinde geçen hafta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OBAMA kadın

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