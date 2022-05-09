Eski cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'dan Elon Musk'a çağrı: Harekete geç...

Eski bir cinsel içerikli film yıldızı olan 49 yaşındaki Lisa Ann, Elon Musk'a seslenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ann, 44 milyar dolarlık bir anlaşma ile Twitter'ın yeni sahibi konumuna gelen Elon Musk'ı Twitter'daki cinsel içerikli videoları yasaklamaya çağırarak gündeme damgasını vurdu.

ESKİ CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZI LİSA ANN: UMDUĞUM ŞEY...

The Sun'ın haberine göre; Lisa Ann, çocukların sosyal ağda müstehcen içeriğe rastlamasının çok kolay olduğunu dile getirdi. Twitter'ı "küçüklere yasa dışı içeriğin en büyük dağıtıcısı" olmakla suçlayan Ann, Elon Musk'ın bir adım öne çıkıp "artık bunu yapmıyoruz" demesini umduğunu dile getirdi. Bir dönemin ünlü yıldızı, "Doğum gününüzü girmeniz gerekecek, bir kimlik durumu olması gerekecek. Bunun seviyeleri olacak. Umduğum şey bu." dedi.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANININ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Twitter, dünyanın en zengin insanından gelen 44 milyar dolarlık satın alma teklifini geçtiğimiz günlerde kabul etmişti. Musk, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.

