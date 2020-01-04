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  4. Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldüren Özlem G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Özlem G.'nin, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, "Sana da sıra gelecek" diye yazdığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Özlem G., İstanbul’dan, boşandığı eşi Tufan K.'nin birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Özlem G., bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polis, yaptığı çalışmada Özlem G.'nin Konya istikametine gittiğini tespit etti. Polis, Özlem G.'nin Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve konuşmadığını söyledi. Özlem G.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'SANA DA SIRA GELECEK' PAYLAŞIMI

Özlem G.'nin cinayetten hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, 'Sanada sıra gelecek' notunu düştüğü görüldü. Özlem G.’nin, bu paylaşımdan hemen sonra ise, 'Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum' notunu paylaştığı belirlendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya aynur songülü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne oldu Ne zaman bitecek bu kadın terörü... Erkekler birgün gelip sizden başka bir kadına öküzlük yapma hakkına sahiptir... gözünü, elini , çekin üzerimizden
aldatma fuhus dinsizlik imansizlik bakin iste iman eksikligi hep buunlara yol aciyor
kadın hakları bizi bu halle getirdi
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