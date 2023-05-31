Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kılıçdaroğlu'na çağrısı gündem oldu: Eğer samimi iseniz...

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremde çadır satışıyla ilgili kamuoyunda uzunca bir süre tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı. Kınık bu sözlerin ardından seçime kısa bir süre kala istifasını duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Kerem Kınık son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Kınık şu ifadeleri kullandı;

Eveet Kemal bey, Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Kızılay’ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

"SANDIKTA SİZE CEVAPLARINI VERDİLER"

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.

"ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ"

Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz.



