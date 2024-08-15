Eski sevgili dehşet saçtı! TikTok videosu çekerken vurularak öldürüldü... Cinayet anları saniye saniye kameraya yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Indiana eyaletine bağlı New Albany şehrindeki apartmanında bir arkadaşıyla birlikte şarkı söylerken TikTok videosu çeken 25 yaşındaki Kaitlynn Lee isimli bir kadın eski sevgilisi Joshua Thompson tarafından vurularak öldürüldü.

WHAS11'in bu hafta elde ettiği mahkeme belgelerine göre, cinayet anına ait video görüntülerinde Lee'nin eski sevgilisine 'Burada ne arıyorsun?' diye sorduğu ve adamın kadına birkaç el ateş ettiği görüldü.

TikTok'ta paylaşılan videoda Lee'nin cesedinin düştüğü ve odanın dumanla kaplandığı fark edildi. Kansas City Star gazetesinin haberine göre Lee, başından vurularak yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.