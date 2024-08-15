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    4. Eski sevgili dehşet saçtı! TikTok videosu çekerken vurularak öldürüldü... Cinayet anları saniye saniye kameraya yansıdı

    Eski sevgili dehşet saçtı! TikTok videosu çekerken vurularak öldürüldü... Cinayet anları saniye saniye kameraya yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 09:03
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    Üç çocuk annesi bir kadın mutfağında arkadaşıyla birlikte TikTok videosu çekerken eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken cinayet TikTok'ta paylaşılınca infiale neden oldu.

    Eski sevgili dehşet saçtı! TikTok videosu çekerken vurularak öldürüldü... Cinayet anları saniye saniye kameraya yansıdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Indiana eyaletine bağlı New Albany şehrindeki apartmanında bir arkadaşıyla birlikte şarkı söylerken TikTok videosu çeken 25 yaşındaki Kaitlynn Lee isimli bir kadın eski sevgilisi Joshua Thompson tarafından vurularak öldürüldü.

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    WHAS11'in bu hafta elde ettiği mahkeme belgelerine göre, cinayet anına ait video görüntülerinde Lee'nin eski sevgilisine 'Burada ne arıyorsun?' diye sorduğu ve adamın kadına birkaç el ateş ettiği görüldü.

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    TikTok'ta paylaşılan videoda Lee'nin cesedinin düştüğü ve odanın dumanla kaplandığı fark edildi. Kansas City Star gazetesinin haberine göre Lee, başından vurularak yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

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    cinayet tiktok
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