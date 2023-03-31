Eski sevgililerinin hepsini düğününe davet edip aynı masada oturttu! “Kaybedenler Kulübü” yazısı gündem oldu

Çin’de bir düğün töreninde çekilen görüntüler herkesi şaşırtmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir gelin düğününe eski erkek arkadaşlarını davet etti ve resepsiyon yemeğinde hepsini aynı masaya yerleştirdi. Toplamda beş kişiyi davet ettiği bildirilen gelin masaya Çince “Eski Erkek Arkadaşlar Tablosu” yazan bir yer kartı da yerleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Hepsinin yüzü aynı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Doğru mu gördüm? Gelin nasıl oldu da birbirine benzeyen bu kadar çok eski erkek arkadaşı bir araya toplamayı başardı?” yorumunu yaptı.