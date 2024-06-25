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    4. Eski sevgilisini memnun etmek için boyunu uzattı! Bir gören bir daha baktı: "Sekiz yıldır çektiğim acılar o kadar büyüktü ki..."

    Eski sevgilisini memnun etmek için boyunu uzattı! Bir gören bir daha baktı: "Sekiz yıldır çektiğim acılar o kadar büyüktü ki..."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 10:17
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    Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 32 yaşındaki Theresia Fischer, son 8 yılda bacak uzatma ameliyatlarına 162.000 dolardan (yaklaşık 5 milyon 335 bin TL) fazla para harcadı. Prosedürün sonrasında 15 cm boyunun uzatıldığını dile getiren Fischer, "Sonunda özgürlük! Bugünü ne kadar da çok istiyordum" dedi.

    Eski sevgilisini memnun etmek için boyunu uzattı! Bir gören bir daha baktı: "Sekiz yıldır çektiğim acılar o kadar büyüktü ki..."

    MYNET|DIŞ HABERLER Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 32 yaşındaki Theresia Fischer, eski sevgilisini memnun etmek için bacak uzatma prosedürü geçirdi.

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    2016 yılından bu yana bacak uzatma prosedüründe yaşadığı süreçlerden bahseden ve 8 yılın sonunda boyuna 15 cm ekleyerek 180 cm'ye ulaşan Fischer, tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkış yaptığı anları paylaşarak, "Sonunda her şey sona eriyor. Bittiğine sevindim. Şu anda 180 cm uzunluğundayım. Fiziksel ve zihinsel olarak 8 yıldır çektiğim acılar o kadar büyüktü ki kelimelere dökemiyorum bile" dedi.
    Nevada'daki LimbplastX Enstitüsü'nden Kevin Debiparshad'a göre , kozmetik prosedür sırasında doktorlar her hastanın bacaklarındaki femur kemiklerini kırıyor ve uzatılabilir metal çiviler yerleştiriyor. Çiviler kademeli olarak günde birer milimetre uzatılıyor.

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    Fischer, NewsFlash Media'ya bıçağın altına girmenin kendine olan güvenini tazelediğini söyleyerek, "Tam olarak sekiz yıl önce vücudumu değiştirme uygulaması başladı. O zamanlar 24 yaşındaydım ve derin bir depresyona batmıştım. Sonunda doğru şekilde sevilmek, sonunda ulaşmış olma hissini hissetmek istedim" diye konuştu.

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