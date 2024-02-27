Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades frikik vermekten son anda kurtuldu! Tartışma yaratan kıyafetiyle yeniden sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 15 milyonu aşan takipçisiyle devamlı iletişim halinde olan Lana Rhoades geçtiğimiz yıllarda yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Fenomen isim oğlunun doğumundan sonra mesleğine geri dönmeye karar verdi.
Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan Rhoades son günlerde ise verdiği kilolarla gündemde. Fiziksel görüntüsü nedeniyle endişe yaratan fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında tartışma yaratan kıyafetiyle poz verdi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden verdiği pozlarında Rhoades derin ve derin bacak dekolteli kıyafetiyle yatak odasında çekilen pozlarını paylaşarak fiziksel görüntüsünü eleştirilere adeta meydan okudu.