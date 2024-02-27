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    4. Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades frikik vermekten son anda kurtuldu! Tartışma yaratan kıyafetiyle yeniden sosyal medyada gündem oldu

    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades frikik vermekten son anda kurtuldu! Tartışma yaratan kıyafetiyle yeniden sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 15:12
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    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanırken ünlü isim son dönemde verdiği fazla kilolarıyla gündemde. İlk olarak sırtı tamamen açık gri bir elbiseyle poz verdiğinde kemiklerinin sayıldığını söyleyen hayranlarının endişeleri nedeniyle fiziksel görüntüsü tartışma yaratan Rhoades yine aynı kıyafetle meydan okurcasına poz verdi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 15 milyonu aşan takipçisiyle devamlı iletişim halinde olan Lana Rhoades geçtiğimiz yıllarda yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Fenomen isim oğlunun doğumundan sonra mesleğine geri dönmeye karar verdi.

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    Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan Rhoades son günlerde ise verdiği kilolarla gündemde. Fiziksel görüntüsü nedeniyle endişe yaratan fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında tartışma yaratan kıyafetiyle poz verdi.

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden verdiği pozlarında Rhoades derin ve derin bacak dekolteli kıyafetiyle yatak odasında çekilen pozlarını paylaşarak fiziksel görüntüsünü eleştirilere adeta meydan okudu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades
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