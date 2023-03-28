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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, moda kalıplarını yeniden yorumladı! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...

28.03.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, kariyerini kendi isteğiyle sona erdirdikten sonra sosyal medyada aktif olmaya başladı. Instagram hesabından yaklaşık 16.3 milyon takipçisi bulunan fenomen isim son olarak dekolteli bir bluz ve mini eteğiyle yaptığı kombini takipçilerine göstermek istedi. Rhoades’in seçimleri takipçilerinden tam not almayı başardı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, moda kalıplarını yeniden yorumladı! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...

Dünyanın en popüler yetişkin film yıldızları arasında kabul edilen Lana Rhoades, vajinal yapısındaki fiziksel bozulma ve psikolojik olarak yaşadığı zorluklar nedeniyle sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Emeklilik hayatına babasının kimliğini gizli tuttuğu oğlu Milo ile devam eden Rhoades, sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

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Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur pozlarını paylaşan Rhoades bu kez sevenlerinin karşısına Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı kombin videolarıyla geldi.

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Mor ve yeşil renklerden oluşan bir bluz ile eteği takım yapan Rhoades’in göğüs dekoltesi bir görene bir daha baktırdı.

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Fenomen isim kameranın karşısına geçerek kıyafetini farklı açılardan göstermek için hareketler yaptı.

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