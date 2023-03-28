Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, moda kalıplarını yeniden yorumladı! Dekolteli bluzunu mini eteğiyle tamamlayınca...

Dünyanın en popüler yetişkin film yıldızları arasında kabul edilen Lana Rhoades, vajinal yapısındaki fiziksel bozulma ve psikolojik olarak yaşadığı zorluklar nedeniyle sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Emeklilik hayatına babasının kimliğini gizli tuttuğu oğlu Milo ile devam eden Rhoades, sosyal medyadan cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur pozlarını paylaşan Rhoades bu kez sevenlerinin karşısına Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı kombin videolarıyla geldi.

Mor ve yeşil renklerden oluşan bir bluz ile eteği takım yapan Rhoades’in göğüs dekoltesi bir görene bir daha baktırdı.

Fenomen isim kameranın karşısına geçerek kıyafetini farklı açılardan göstermek için hareketler yaptı.



