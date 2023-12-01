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    4. Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades tanga şortuyla çok konuşuldu! Süper minisinin dozunu kaçırınca yorum yağdı

    Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades tanga şortuyla çok konuşuldu! Süper minisinin dozunu kaçırınca yorum yağdı

    01.12.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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    Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladıktan sonra bir süre inzivaya çekilen Rhoades'in dönüşü efsanevi oldu. Sosyal medyada 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rhoades son dönemde Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Fenomen isim son olarak süper mini şortuyla hayranlarının karşısına çıktı. Rhoades'in süper misini sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    Geçtiğimiz aylarda yetişkin film sektörünün kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yorduğunu ifade ederek emekliliğe ayrıldığını açıklayan Lana Rhoades geri dönüş sinyallerini vermişti. Sosyal medya hesaplarını eskisine kıyasla daha aktif bir şekilde kullanan fenomen isim hayranlarının karşısına süper mini şortuyla çıktı. Ancak Rhoades'in kalçasını açıkta bırakan şort seçimi hayranlarının yorum yapmasına neden oldu.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

    lana rhoades

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında mini kot şortunu bluz ve çizmelerle kombinlemeyi tercih eden fenomen isim dikkatleri çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Külot mu şort mu?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eski Lana'yı özlüyorum" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Lana Rhoades
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