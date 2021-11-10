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Eskişehir için zirai don uyarısı! Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son tahmin

10.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler geldi. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.

Eskişehir için zirai don uyarısı! Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son tahmin

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte, gece soğuması dolayısıyla minimum sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE DON VE KIRAĞI ETKİLİ OLACAK

Eskişehir, Kütahya il geneli ile Bursa ve Bilecik’in güney kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde hafif ve orta seviyede don olayı ve kırağı görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Eskişehir
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