Herkes sevgilisine, onlar takımlarına koştu!

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, taraftarlarının 14 Şubat Sevgililer Günü jestinin mutluluğunu yaşıyor. Kırmızı Şimşekler, ligin 22. haftasında sahasında Denizlispor ile yaptığı maçın hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi bir grup taraftar takımı desteklemek ve Sevgililer Günü’nü kutlamak için tesislere geldi.

Teknik Direktör Fuat Çapa ve futbolculara teker teker çiçek veren taraftarlar, Denizlispor maçı için de takıma başarılar diledi. Taraftarların bu ziyareti antrenman öncesi neşeli görüntülere sahne olurken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Her maç, her hafta sonu olduğu gibi bugün de sevgilimize koştuk” dedi.

"ESKİŞEHİR'İN EN BÜYÜK SEVGİLİSİ ESKİŞEHİRSPOR"

Şehrin en büyük sevgilisinin Eskişehirspor olduğu için ilk önce takımın 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamaya geldiklerini söyleyen Murat Diri, “Bizler 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bugün Eskişehirspor tribünlerindeki önce gelen ve cefakâr taraftarlarıyla beraber sevgilimiz olan Eskişehirspor’a bir jest yapmaya, çiçek vermeye ve Denizlispor maçı öncesi biraz moral vermeye geldik. Belki klişe bir laf ama ‘14 Şubat hayal ürünüdür, tek gerçek Eskişehirspor tribünüdür’ diyoruz. Bizim için bu gerçekten böyle. Belki çok klişe, tüm takımların kullandığı bir laf ama bizler bugün her maç, her hafta sonu olduğu gibi bugün de sevgilimize koştuk. Bugün de ilk onların sevgililer gününü kutlayacağız. Çünkü Eskişehir’in en büyük sevgilisi Eskişehirspor. İkisi birbirinden ayrılamaz. O yüzden bugün antrenman öncesi, Fuat hocamız ve oyuncularımıza çiçek vereceğiz. Tatlı ikram edeceğiz. Onları ne kadar sevdiğimizi göstermek için böyle bir şey yaptık. Mecnun’un dağları deldiği gibi bizler de dağ, bayır, çayır, çimen demeden Eskişehirspor neredeyse adının geçtiği her yerde sonuna kadar takımımızın yanında oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.