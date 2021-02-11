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Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli? Esra Balamir ne iş yapar? İşte Esra Balamir’in hayatı...

11.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli? Esra Balamir ne iş yapar? İşte Esra Balamir’in hayatı...

Demet Akalın ve yakın dostu Esra Balamir’in arasının açılması sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin arasında geçen polemikten sonra Esra Balamir kamuoyunun en merak ettiği isimlerden biri halini aldı. Peki Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Ünlü popçu Demet Akalın ve yakın dostu Esra Balamir’in arasına kara kedi girdi. Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili magazin gündeminde merak uyandırdı. Yakın dostların birbirlerini ima eden sosyal medya paylaşımları ise küslüğün ardındaki sır perdesini araladı. Bu gelişmelerden sonra Esra Balamir’in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

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Esar Balamir, 7 Eylül 1975 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Model, şarkıcı, oyuncu ve bir dönem sunuculuk yapan Balamir, kariyerine ilk olarak DJ’lik yaparak başladı. Kral TV’de yayınlanan bir müzik programını sunan Balamir, ardından başka kanallarda da sunuculuk yaptı.

Sunuculuğun sonrasında oyunculuk macerasına adım atan Balamir, ilk deneyimini Şafak Sezer’le birlikte rol aldığı “Böyle Mi Olacaktı” dizisiyle yaşadı. Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştı. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergiledi.

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Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştı. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlendi. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekildi. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol aldı.

Esra Balamir’in albümleri arasında ise Söke Söke, Rüyalar Gördüm, Masalcı, Bal Gibi, Kalbim Küçük ve Hadi Hurma yerini aldı.

Demet Akalın ve Esra Balamir sosyal medyadan kapıştıDemet Akalın ve Esra Balamir sosyal medyadan kapıştı


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