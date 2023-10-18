MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu'nun nostalji paylaşımı olay oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Esra Dermancıoğlu'nun nostalji paylaşımı olay oldu! Pozlarına beğeni yağdı

18.10.2023 09:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Yenge' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa nostalji paylaşımı ile çok konuşuldu. Dermancıoğlu'nun gençlik yıllarına ait pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Şimdilerde Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda'da hayat verdiği Asiye karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa nostalji paylaşımıyla beğeni topladı.

Esra Dermancıoğlu 1

Esra Dermancıoğlu 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına düştüğü notla dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu 2

''Kaydırdıkça zaman geçiyor... Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor... Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz..''

Esra Dermancıoğlu 3

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."Temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."
Camdaki Kız'ın Nalan'ının yeni mesleği şaşırttı! Bakın ne yapıyorCamdaki Kız'ın Nalan'ının yeni mesleği şaşırttı! Bakın ne yapıyor
Cannes pozları olay oldu! Boy farkı dikkat çekti Cannes pozları olay oldu! Boy farkı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Esra Dermancıoğlu sosyal medya yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.