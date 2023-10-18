Esra Dermancıoğlu'nun nostalji paylaşımı olay oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Şimdilerde Fox Tv'nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda'da hayat verdiği Asiye karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa nostalji paylaşımıyla beğeni topladı.

Esra Dermancıoğlu 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına düştüğü notla dikkat çekti.

''Kaydırdıkça zaman geçiyor... Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor... Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz..''







