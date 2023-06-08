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Esra Erol çok şaşırtacak! O dizide yine kendisini oynayacak

08.06.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da adlı programıyla hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol bu defa seyircisini çok şaşırtacak. Ünlü sunucu atv'nin başrollerinde Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı sevilen dizisi Aldatmak'a konuk olacak. Erol, programını Aldatmak dizisi için sunacak.

Esra Erol çok şaşırtacak! O dizide yine kendisini oynayacak

Atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği büyük bir ilgiyle izlenen dizisi ‘Aldatmak’ bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

Esra Erol 1

Gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol dizisinin yeni bölümünde izleyicisinin karşısına çıkacak. Erol, reyting rekortmeni programını bu kez 'Aldatmak' için sunacak.

Esra Erol 2

Tarık'ı zor durumda bırakmak için Esra Erol'un programına katılan Yeşim, yaşadığı her şeyi anlatarak herkesi şaşırtacak.

Esra Erol 3

  1. bölümü bu akşam yayınlanacak olan Aldatmak dizisinde, hakime Güzide Yenersoy'un aldatıldığını öğrenmesi ve sonrasında ailesinde ve hayatında değişen olaylar ekrana gelecek.
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