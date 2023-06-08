Esra Erol çok şaşırtacak! O dizide yine kendisini oynayacak

Atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği büyük bir ilgiyle izlenen dizisi ‘Aldatmak’ bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

Gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol dizisinin yeni bölümünde izleyicisinin karşısına çıkacak. Erol, reyting rekortmeni programını bu kez 'Aldatmak' için sunacak.

Tarık'ı zor durumda bırakmak için Esra Erol'un programına katılan Yeşim, yaşadığı her şeyi anlatarak herkesi şaşırtacak.