Esra Ezmeci kandilde Sultanahmet Camii'ye gitti, başını örtüp poz verdi! Eleştirilere kızdı: Müslüman bir ülkede...

Sosyal medyada kendisine gelen cinsellik sorularına açık açık yanıt vermesiyle tanınan Esra Ezmeci sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kandilde Sultanahmet Camii'ye gidip dua etti. Başörtülü pozlarını paylaşan Ezmeci "Bugün de hepiniz için dualarımızı ettim. İnanç insana en iyi gelen şeydir. Bugün neye inanır ve isterseniz Allah size o niyetlerin , isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın dedi.

MAKYAJ ELEŞTİRİSİ

Esra Ezmeci'nin paylaşımları sosyal medyada bazı eleştiriler aldı. Makyajı ve kıyafeti eleştirilen ünlü psikolog en sonunda isyan etti.



Esra Ezmeci gelen yorumlardan sonra paylaşımının altına şunları yazdı:

"Arkadaşlar şunu hepinize sormak istiyorum; müslüman bir ülkede bir müslüman olarak, bu kadar özel bir kandil gününde camiye gidip dua etmek ve bunun çok güzel bir şey olduğunu, psikolojiye de iyi geldiğini göstermek neden tuhaf, ayıp karşılanır? Ya da gizlenmesi gereken bir durum olarak gözükür? Neden iyi şeyleri göstermemek gerekiyor ya da örnek olmamak? Gerçekten merak ediyorum."