MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Ezmeci kandilde Sultanahmet Camii'ye gitti, başını örtüp poz verdi! Eleştirilere kızdı: Müslüman bir ülkede...

Esra Ezmeci kandilde Sultanahmet Camii'ye gitti, başını örtüp poz verdi! Eleştirilere kızdı: Müslüman bir ülkede...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendisine gelen mesajlara verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Esra Ezmeci kandilde Sultanahmet Camii'ye gitti. Camide başı örtülü poz verince eleştirilen ünlü psikolog sonunda isyan etti.

Esra Ezmeci kandilde Sultanahmet Camii'ye gitti, başını örtüp poz verdi! Eleştirilere kızdı: Müslüman bir ülkede...

Sosyal medyada kendisine gelen cinsellik sorularına açık açık yanıt vermesiyle tanınan Esra Ezmeci sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kandilde Sultanahmet Camii'ye gidip dua etti. Başörtülü pozlarını paylaşan Ezmeci "Bugün de hepiniz için dualarımızı ettim. İnanç insana en iyi gelen şeydir. Bugün neye inanır ve isterseniz Allah size o niyetlerin , isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın dedi.

1

MAKYAJ ELEŞTİRİSİ

Esra Ezmeci'nin paylaşımları sosyal medyada bazı eleştiriler aldı. Makyajı ve kıyafeti eleştirilen ünlü psikolog en sonunda isyan etti.

67868
Esra Ezmeci gelen yorumlardan sonra paylaşımının altına şunları yazdı:

"Arkadaşlar şunu hepinize sormak istiyorum; müslüman bir ülkede bir müslüman olarak, bu kadar özel bir kandil gününde camiye gidip dua etmek ve bunun çok güzel bir şey olduğunu, psikolojiye de iyi geldiğini göstermek neden tuhaf, ayıp karşılanır? Ya da gizlenmesi gereken bir durum olarak gözükür? Neden iyi şeyleri göstermemek gerekiyor ya da örnek olmamak? Gerçekten merak ediyorum."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
En Çok Okunan Haberler
Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Eteğinin altını çekerken yakaladı! "İğrenç..."

Eteğinin altını çekerken yakaladı! "İğrenç..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.