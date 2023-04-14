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Esra Ezmeci'ye açık açık sordu! "Kocamla swinger ilişki..."

14.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, cinsellik ve ilişki tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan ünlü psikoloğa gelen sorular da zaman zaman gündeme geliyor. Ezmeci'ye bir kadın takipçisi son olarak açık açık bakın ne sordu.

Esra Ezmeci'ye açık açık sordu! "Kocamla swinger ilişki..."

Instagram hesabı üzerinden soru-cevap yaparak adından söz ettiren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, gelen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye açık açık sorulan sorular sosyal medyada da gündem oluyor.

Esra Ezmeci'ye gelen iki soru öne çıktı. Biri "Kocam ablama bana aldığı sütyen ve dondan almış ablam da onla fotoğraf atmış" idi.

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"PİŞMAN OLUR MUYUZ?" SORUSUNA YANIT

Gelen diğer soru ise oldukça cesurdu. Esra Ezmeci'ye takipçisi "Hocam eşimle swinger ilişki düşünüyoruz pişman olur muyuz?" sorusunu sordu.

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Esra Ezmeci ise bu soruya "Böyle durumlara girmeyin farklılık fantezi arayışıyla ilişkinizden olabilirsiniz. Her zaman en güzeli normal olanı sevmeye çalışmak, heyecan ve farklılık arayışını başka kişilerde aramamak. Birçok danışmanım bu durum yüzünden evliliklerini sonladırdı" yanıtını verdi.

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