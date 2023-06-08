Esra Ezmeci yine Nur Viral'i utandırdı! "Okşa, arzula..." diyerek gösterdi

Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtladı. Erkek kadın ilişkilerine ve cinsel hayata dair tavsiyelerde bulunan Ezmeci, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Esra Ezmeci son olarak yine yayında sözlediği sözlerle Nur Viral'i utandırdı. Esra Ezmeci konuşmasında "Evrene ne veriyorsan onu alıyorsun, adamın beynine kodluyorsun, kocanın kulağına fısılda, çok güvenilir de çapala onu mesela. Çok güzel bir anın içinde çapalıyorsun" dedi.

ESRA EZMECİ ÇAPALAMAYI ANLATTI

Nur Viral çapalamanın detaylarını sorunca Ezmeci "Güzel sözler sessiz ama, seni seviyorum, Bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyerek omzunu elini sıkınca dokunarak" dedi.

Nur Viral ise "Adam demezse neden elimi sıkıyorsun?" sorusunu sordu. Esra Ezmeci "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" yanıtını verdi.



Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemeyerek gülümsedi ve "Reklama gidelim" dedi.

Reklam sonrasında ise çapalamayı Nur Viral'in ellerinde canlandırma yaparak gösterdi ve "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel güzel konuşun" diyerek tavsiye verdi.

Nur Viral ise "Ben bunları söylerken gülerim" dedi.