Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! Bir anda gözleri kör oldu... “Yavaş yavaş ölüyormuş gibi hissettim”

2010 yılında 6000 dolar vererek yaptırdığı estetik ameliyatın fiziksel olarak görüntüsünden memnun olsa da genç kadın kabus dolu günlerden habersizdi. 32 yaşına girdikten sonra sağlık sorunlarının artmaya başladığını ifade eden Danielle Sheehan başlarda implantlarıyla alakalı olabileceğini düşünmediğini söyledi. Ancak oğlunun doğumuyla birlikte sağlık sorunları artmaya başladı.

“KENDİMİ HİÇ İYİ HİSSETMEDİM”

Oğlunun doğumundan sonra geçici bir süre görme kaybı yaşadığı için acil servise gittiğini söyleyen Sheehan, “Doğum yaptıktan sonra cilt sorumlarım arttı. Göremediğim için acil servise gitmek zorunda kaldım. Yavaş yavaş ölüyormuş gibi hissettim ve kendimi hiç iyi hissetmedim” dedi.

Sağlık sorunlarına göğüs implantlarının neden olduğunu düşündükten sonra yeniden bıçak altına yatabilmek için ameliyat masraflarını arabasını satarak karşılayan Sheehan, “İmplantlar çıktığı an kendimi çok daha iyi hissettim. Şimdi insanlara bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyorum ifadelerini kullandı.