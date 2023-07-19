Cenaze uzmanı sosyal medyadan anlattı! Olay yaratan cevap... “Öldükten sonra estetikli göğüsler...”

TikTok’ya “Bigled” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Gerald, takipçileri tarafından yönlendirilen ölümden sonra insan vücudu ve otopsi hakkındaki soruları cevaplıyor. Ölümü tartışmayı misyon haline getiren bir cenaze uzmanı göğüs büyütme ameliyatı ile implant taktıran kadınların bedenlerinin ölümden sonra aldığı şekli açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Gerald son gönderisinde, “Bir kadının göğüs implantı varsa bunlar alınır mı?” sorusuna cevap verdi. Cenaze uzmanı implant sorusunda, “Öldükten sonra estetikli göğüslerdeki implantlar çıkartılmalı. Çünkü vücut çürümeya başladığında göğüsler herhangi bir deformasyona uğramadan aynı şeklini korur. Vücut onun etrafından çürümeye devam eder” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Gerald’ın cevabına yoğun ilgi gösterirken yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Asla düşünmeyeceğim bir şeyi öğrendim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Büyükannemin sırt implantını almamızı istemişlerdi. Onu bir kutuya koyarak bize teslim ettiler” yorumunu ekledi.



