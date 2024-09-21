"Estetik mi doğal mı?" tartışmalarına son noktayı koydu! Sosyal medya fenomeni Gracie Bon antrenmanını paylaştı... "Böyle olmadığına eminim"

Sosyal medya fenomeni Gracie Bon antrenman yaptığı anları paylaşarak kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Spor sütyeni ve taytıyla plajda antrenman yaptığı anları paylaşan Bon, kullanıcıların kalçasına yönelik olarak "Estetik mi doğal mı?" tartışmalarına son noktayı koyarak doğuştan geldiğini dile getirdi.

8,3 milyon takipçisine gönderdiği son gönderide Gracie, egzersiz rutinini gösterdi ve büyük kalçasını bu rutine borçlu olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise Bon'u eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle olmadığına eminim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanki spor yaparak bu vücuda kavuşmuş gibi davranıyor ki bu açıkça doğru değil." yorumunu ekledi.