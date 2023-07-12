Estetiklerini tek tek sıralamıştı! Melisa Döngel makyajsız karelerini paylaştı! Doğal hali olay oldu

İlk oyunculuk deneyimini ekranların en uzun soluluk yapımı 'Arka Sokaklar'da yaşayan, 'Sen Çal Kapımı' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi romantik komedilerde rol alan, son olarak dönem dizisi 'Barbaros Hayreddin Sultan’ın Fermanı'nda kamera karşısına geçen Melisa Döngel son günlerde gündemden düşmüyor.

Özel hayatı, estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü isim makyajsız karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü isim doğal hallerini paylaştığı fotoğraflarına "Estetiğe hayır" notunu düştü.

Melisa Döngel'in son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Herkes senin gibi doğal güzellik sahibi değil', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.

"Hakkımda en çok aranan soruların cevaplarını vereceğim" diyen 23 yaşındaki güzel, "Melisa Döngel estetiksiz hali?" yazılı notu kameraya gösterdikten sonra çarpıcı bir açıklamaya imza atmıştı:

''Tamam estetiklerimi açıklayayım o zaman. Estetik de denmez buna. Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Yapılan işlemleri söyleyeceğim tabii. Herkes kendiyle barışık olmalı bence'' açıklamasıyla gündem olmuştu.