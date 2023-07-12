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Estetiklerini tek tek sıralamıştı! Melisa Döngel makyajsız karelerini paylaştı! Doğal hali olay oldu

12.07.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rapçi Sefo ile ilişkisini kısa bir süre önce noktalamasının ardından Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Melisa Döngel son paylaşımıyla olay oldu. Makyajsız karelerini peş peşe paylaşan ünlü ismin doğal haline beğeni ve yorum yağdı.

İlk oyunculuk deneyimini ekranların en uzun soluluk yapımı 'Arka Sokaklar'da yaşayan, 'Sen Çal Kapımı' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi romantik komedilerde rol alan, son olarak dönem dizisi 'Barbaros Hayreddin Sultan’ın Fermanı'nda kamera karşısına geçen Melisa Döngel son günlerde gündemden düşmüyor.

Özel hayatı, estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü isim makyajsız karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü isim doğal hallerini paylaştığı fotoğraflarına "Estetiğe hayır" notunu düştü.

Melisa Döngel 1

Melisa Döngel'in son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Herkes senin gibi doğal güzellik sahibi değil', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Döngel 2

Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı.

Melisa Döngel 3

"Hakkımda en çok aranan soruların cevaplarını vereceğim" diyen 23 yaşındaki güzel, "Melisa Döngel estetiksiz hali?" yazılı notu kameraya gösterdikten sonra çarpıcı bir açıklamaya imza atmıştı:

Melisa Döngel 4

''Tamam estetiklerimi açıklayayım o zaman. Estetik de denmez buna. Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Yapılan işlemleri söyleyeceğim tabii. Herkes kendiyle barışık olmalı bence'' açıklamasıyla gündem olmuştu.

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