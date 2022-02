Eti lezzetlendirmenin en kolay hali: Mantolama

Lezzetli bir et yemeği elde etmek, çoğunlukla zor bir işlem olarak görülür. Eti pişirmek için birçok yöntem var ama bunların çoğu kolay olmadıkları veya vakit aldıkları için evde uygulanması pek mümkün değil. Hem evinizde rahatça uygulayabileceğiniz hem az malzeme ile tamamlanan mantolama yöntemi, et pişirmeyi pratik bir hale getirmeyi başarıyor. Yalnızca tereyağı ve et kullanarak tamamlayabileceğiniz mantolama yönteminin detayları...

ET MANTOLAMA NEDİR?

Et, balık ve tavuk pişirilirken, ürünlerin kendi suyunun içerisine hapsedilmesini sağlayan yönteme mantolama ismi verilir. Bu yöntem ile pişirilen etin suyu kaybolmaz ve yemek daha lezzetli olur. Etin dışının kuruması gibi sorunlar da bu işlem sayesinde ortadan kaldırılmış olur. Aynı zamanda, mantolama işlemi ile pişirilen ürünlerdeki mineral ve proteinler de uçup gitmez. Bu nedenle mantolama işlemi için et tüketmenin en sağlıklı hali demek yanlış olmaz.

ET MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

Mantolama işlemi için yalnızca iki malzemeye sahip olmanız yeterli: Et ve tereyağı. Bu iki ürünün de kaliteli ve taze olması yemeğin lezzetini arttırır.

Etinizi mantolamak için öncelikle yanmaz özellikteki bir tavayı tamamen kızdırın.

Ardından tereyağını tavanın içerisine atarak erimesini bekleyin. Tereyağının miktarını, etin gramajına bağlı olarak artırabilirsiniz. Örneğin, 100 gramlık bir kırmızı eti mantolamak için 100 gram tereyağı kullanabilirsiniz.

Erimiş tereyağı bulunan sıcak tavaya et parçalarını koyun.

Et mühürlenirken tavada bulunan tereyağını kaşıkla etin üzerine dökün. Bu işlemi pişme süresi boyunca tekrarlayın.

Tavaya koyduğunuz etin tüm taraflarını bu şekilde mühürlerken tereyağı ile de mantolamaya devam edin.

Etin piştiğinden emin olduktan sonra üzerine tuz serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

LEZZETLİ ET MANTOLAMANIN PÜF NOKTASI

Etinizi mantolamadan önce ada çayı, kekik veya biberiye gibi baharatların içinde bekletebilirsiniz. Öğütülmemiş, dal halinde bulunan baharatları kullanmanız güzel bir aroma kazandıracaktır. Öğütülmüş baharatları ise pişirme aşamasından sonra ekleyebilirsiniz. Bu baharatların uzun süre ısıya maruz kalınca yanabildiklerini ve yemeğinizin tadını olumsuz etkileyebileceklerini unutmayın!