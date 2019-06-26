Etiyopya'da etnik ve siyasi kutuplaşma tırmanışta

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Etiyopya’da hafta sonu yaşanan güç mücadelesi ve üst düzey askerlere yönelik suikastlar, etnik milliyetçiliğin artışa geçtiği ülkede farklı gruplar arasında yaşanan ayrışmanın ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Ülkeyi 28 yıldır yöneten, Amhara, Oromo, Tigray ve Güney eyaletlerinin en güçlü partilerinin oluşturduğu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonu tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Oromia eyaletinde 2015 yılında başlayan ve sonrasında Amhara’ya yayılan hükümet karşıtı protestoların ardından Oromolu bir ismin koalisyonun başına geçmesi, ülkede yıllardır süren tüm güç dengelerinin bozulmasına neden oldu. Başbakan Abiy Ahmed’in geçen yıl göreve başlamasıyla koalisyondaki ağırlığını ve devlet aygıtlarında sahip olduğu gücü kaybetmeye başlayan Tigray Halkı Kurtuluş Partisi (TPLF), Eritre’yle yaşanan barış sürecine ve bazı reformlara tepkili olmasına rağmen sağduyusunu korumayı başardı. Son yıllarda artışa geçen etnik çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon insanın evini terk ettiği ülke, son olarak bir eyalet yönetiminde yaşanan güç mücadelesi ve Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen’in suikasta uğramasıyla sarsıldı.

Siyasetçi ve uzmanlar, EPRDF’deki güç mücadelesinin geldiği nokta ve ülkenin bundan sonra karşılaşabileceği muhtemel senaryoları AA muhabirine değerlendirdi. - "Amhara ve Tigray eyaletleri savaşa girebilirdi" Ülkenin tanınan siyasetçilerinden muhalif Birlik Partisi Başkanı Tigistu Awelu, nüfus olarak ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Amhara’da yaşananların iktidar ortağı Amhara Demokrat Partisi (ADP) içindeki güç mücadelesinin parçası olduğunu söyledi. Amhara’da yaşananların hükümet tarafından darbe olarak isimlendirilmesini eleştiren Awelu, "Yerel eyalette yaşanan bir güç mücadelesi darbe olarak adlandırılamaz. Darbe dememiz için egemen bir devlete karşı askeri bir girişim olması gerekir." dedi. EPRDF içindeki mücadelenin "tipik bir sol yönetimi" yansıttığını anlatan Awelu, "EPRDF içerisinde her parti bir diğeriyle mücadele içinde ve birbirini bitirmeye çalışıyor. Fikirleri değil silahlarını çatıştırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Öldürülen Amhara Eyaleti Başkanı Ambachow Mekonnen’in daha ılımlı bir duruş sergilediğini dile getiren Awelu, yönetimin ele geçirilmesi halinde uzun yıllardır sınır sorunu yaşayan Amhara ve Tigray’ın bir savaşa girme ihtimali bulunabileceğini kaydetti.

- "Suikast yönetime açık bir mesaj" Genelkurmay Başkanı Mekonnen’in suikasta uğramasının Amhara’daki olaylarla ilişkisi bulunduğunu ancak planlı olmadığını düşündüğünü aktaran Awelu, "Bu suikast, mevcut yönetime açık bir mesaj. Mesaj aslında şu: 'Ülkenin en çok korunan kişisini istediğimiz zaman başından vurabiliriz.'" ifadesini kullandı. Ülkedeki güvenlik ve istihbarat birimlerinin ne kadar zayıf olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Awelu, katilin yabancı biri olması durumunda ülkede yaşanabileceklerin ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini vurguladı. - "Yeni Amhara milliyetçiliği eski Etiyopya’yı istiyor" Ulusal ve Bölgesel Entegrasyon Çalışmaları Merkezi (CeNRIS) Direktörü İbrahim Mulushawa ise son 15-20 yılda yükselişe geçen yeni Amhara milliyetçiliğini anlattı. Etiyopya İmparatorluğu döneminde Amhara’nın ülkenin kurucu unsuru olarak görüldüğünü ve bu durumun Derg rejimi döneminde de kültürel olarak devam ettiğini kaydeden Mulushawa, EPRDF’nin 1991’de tesis ettiği etnik federalizmle farklı gruplar arasında eşitlik getirmeyi amaçladığını söyledi.

Mulushawa, EPRDF içerisinde ağırlığa sahip Tigray yönetiminin bunu başaramadığını, Amhara ve Oromoların kurulan azınlık üstünlüğüne isyan ettiğini belirterek, "Amhara ve Oromolar, Tigray uygulamalarına karşı mücadele etti ancak ikisinin de amaçları farklıydı. Oromolar eşitlik isterken, yeni Amhara milliyetçiliğinin hedefi eski Etiyopya’nın yeniden gelmesiydi." değerlendirmesinde bulundu. Mulushawa, eyaletteki Amhara Ulusal Hareketinin (NAMA) bölge ve ulusal siyaseti etkilemeye başladığını ve halk arasında popüler olarak koalisyon ortağı Amhara Demokratik Partisi (ADP) içinde güçlenmeye başladığını ifade etti. - "Paralel yapı kurulmuş" Darbe girişiminin lideri olmakla suçlanan Asaminew Tsige ve destekçilerinin eyalet içerisinde "paralel bir yapı" kurduğunu kaydeden Mulushawa, "Ordu ve emniyet içerisinde temizlik yapmaya başlanmıştı. Bu kişiler kovulacaklardı. Darbe girişimini bunu durdurmak için yaptılar." dedi. Genelkurmay Başkanı Mekonnen’in Tigray kökenli olmasının öldürülmesinin nedenlerinden birini oluşturduğunu savunan Mulushawa, yaşanabileceklere ilişkin ise şunları söyledi: