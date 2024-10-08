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  4. Etkileşim için bunu da yaptılar! İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında tepki çeken görüntüler... TikTok'ta akım bile başlattılar

Etkileşim için bunu da yaptılar! İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında tepki çeken görüntüler... TikTok'ta akım bile başlattılar

08.10.2024 09:59
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Türkiye Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledildiği cinayetleri konuşurken, İkbal'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında çekilen görüntüler tepki çekti. İnsanları kahreden vahşetin yaşandığı Edirnekapı surlarına giden bazı kişiler, TikTok için video çekti, surlarda poz verip şarkı eşliğinde paylaşım yaptı. Öte yandan bazıları ise TikTok'ta başlattığı akımla adeta mide bulandırdı.

Etkileşim için bunu da yaptılar! İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında tepki çeken görüntüler... TikTok'ta akım bile başlattılar

İstanbul'da yarım saat arayla gerçekleşen iki kadın cinayeti ve yaşanan görüntülerin yankıları sürerken, Türkiye adeta ayağa kalkmıştı. Geçtiğimiz cuma günü infial yaratan olayda 19 yaşındaki Semih Çelik önce kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i ardından da Edirnekapı'da surlara çağırdığı aynı yaştaki İkbal Uzuner'i katletti.

BEDENİNİ PARÇALARA AYIRDI

İkbal'in bedenini parçalara ayıran ve olay yerine gelen annenin önüne kafasını atan katil, ardından surlardan atlayarak intihar etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın etkileri sürerken, sosyal medyada yapılan bazı görüntüler ise tepki çekti.

EDİRNEKAPI SURLARINA GİDİP...

İnsanları kahreden vahşetin yaşandığı Edirnekapı surlarına giden bazı kişiler, TikTok için video çekti, surlarda poz verip şarkı eşliğinde paylaşım yaptı.

Etkileşim almak için bu acıyı kullananlar büyük tepki çekerken, geldiğimiz nokta ise herkesi endişelendirdi.

TIKTOK'TA AKIM BİLE BAŞLATTILAR

Öte yandan bazıları ise TikTok'ta akım başlattı. Sevgililerini videoya alan bazı kadın kullanıcılar, "Kafası kesilip atılan kızı görüp rabbime bir kere daha şükrettim. Bana böyle birini nasip etti diye" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İkbal Uzuner Semih Çelik
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