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Etna yanardağında hareketlilik! Avrupa'nın en büyüğü yine lav püskürttü

22.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en büyük yanardağı olan Etna yanardağında bir kez daha hareketlilik yaşandı. Gün batımına doğru metrelerce yükseğe çıkan lav ve kül çarpıcı bir manzara oluşturdu.

Etna yanardağında hareketlilik! Avrupa'nın en büyüğü yine lav püskürttü

Avrupa'nın en büyük yanardağı olan Etna yanardağı tekrar gündemde.

YİNE METRELERCE YÜKSEĞE LAV VE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Reuters'ın haberine göre; İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı bir kez daha metrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü. Dağın yamacında biriken lavlar, aslan vadisine doğru harekete geçti. Lavlar aslan vadisine doğru hareket ederken çarpıcı bir görüntü sergiledi.

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Etna yanardağından gelen görüntüler büyük ilgi gördü.

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YILDA BİRKAÇ KEZ HAREKETE GEÇİYOR

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, yılda birkaç kez harekete geçiyor, lav ve kül püskürtüyor. Ancak yanardağ nadiren hasara neden oluyor.

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Yanardağın kaydedilen ilk gözlemi MÖ 425'e kadar uzanıyor ve başka herhangi bir yanardağdan daha uzun yazılı patlama kaydına sahip olduğuna inanılıyor.

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Etna yanardağında son büyük patlama 1992'de meydana geldi.

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