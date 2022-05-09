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Ev sahibi ile kiracı arasında silahlı kavga! Hayatını kaybetti...

09.05.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Konya'da meydana geldi. Ev sahibi ile kiracı arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönerken kavgada kiracı hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Ev sahibi ile kiracı arasında silahlı kavga! Hayatını kaybetti...

Kan donduran olayda Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde, ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KİRACI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Mevlüt Kapan'ın evi yaklaşık 6 ay önce kiraladığı, ev sahibi Fatma M. ve oğlu Hüseyin M. ile aralarında gürültü yapma, motosikleti ve çeşitli eşyaları bahçeye koyma gibi nedenlerle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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