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Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar

Temizlik bazen düşündüğümüzden çok daha uzun sürebiliyor. Sebebi her zaman evin dağınıklığı değil, fark etmeden yaptığımız bazı küçük alışkanlıklar olabiliyor. Eğer temizlik süreniz hiç bitmiyor gibi geliyorsa, belki de birkaç rutini değiştirme zamanı gelmiştir.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar

Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 1

Temizliğe başlarken bütün evi bir anda toparlamaya çalışmak işleri daha da karıştırabilir. Ben önce hangi alandan başlayacağıma karar verince hem daha hızlı ilerliyorum hem de gözümde büyümüyor.

Eşyaların yerini sürekli değiştirmek.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 2

Temizlik sırasında eşyaları oradan oraya taşımak bazen gereksiz zaman kaybettiriyor. Ben önce fazlalıkları topluyor, sonra yüzey temizliğine geçiyorum.

Doğru malzemeyi aramakla vakit kaybetmek.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 3

Temizlik sırasında bez, sünger ya da ürün aramak akışı bozabiliyor. Ben kullanacağım malzemeleri önceden hazırlayınca işler çok daha pratik hale geliyor.

Küçük dağınıklıkları ertelemek.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 4

Biriken küçük işler zamanla büyük bir karmaşaya dönüşebiliyor. Ben günlük birkaç dakikalık toparlamalarla uzun temizlik maratonlarının önüne geçmeye çalışıyorum.

Aynı yeri tekrar tekrar temizlemek.

Bir alanı gereğinden fazla silmek hem zaman alıyor hem de enerjiyi düşürüyor. Ben önce kaba kiri alıp sonra detaylara yöneliyorum.

Gereksiz eşyalara fazla zaman ayırmak.

Kullanmadığım eşyaları sürekli düzenlemek yerine ayırmayı tercih ediyorum. Böylece dolaplar ve çekmeceler daha uzun süre düzenli kalıyor.

Temizlik planı yapmadan başlamak.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 5

Nereden başlayacağımı bilmeden hareket ettiğimde daha çok yorulduğumu fark ettim. Ben küçük bir sıra belirleyince temizlik çok daha kolay ilerliyor.

Mükemmel olmaya çalışmak.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 6

Her köşenin her zaman kusursuz görünmesini beklemek temizliği yorucu hale getirebiliyor. Ben önceliği günlük yaşamda en çok kullanılan alanlara veriyorum.

Temizlik sırasında sık sık mola vermek.

Ev temizliğinde işinizi gereksiz yere uzatan alışkanlıklar 7

Kısa molalar iyi gelse de sık sık bölünmek işi uzatabiliyor. Ben enerjimi koruyacak tempoda ilerleyince daha kısa sürede bitirebiliyorum.

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