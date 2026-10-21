Senin evdeki bir günün nasıl geçiyor? Çok mu planlı? Yoksa çok mu rahat? Hadi, teste!

Evde bir günün nasıl geçiyor? Cevaplarına göre yaşam tarzını tahmin ediyoruz! 1/8 Sabah alarmın çaldığında ilk yaptığın şey ne olur? Alarm çalmadan birkaç dakika önce uyanır, esneyip güne enerjik başlarım. "5 dakika daha" diyerek alarmı erteler, yatakta bir süre telefonumu karıştırırım. Yataktan gözlerim kapalı kalkar, doğruca mutfağa gidip kahveye sığınırım. Alarm mı? Benim iç saatim veya keyfim ne zaman isterse o zaman uyanırım. 2/8 Güne başlarken kahvaltı ritüelin nasıl peki? Hızlıca hazırlanan bir tost, granola veya bir dilim ekmek. Özenle hazırlanmış, sağlıklı ve dengeli harika bir kahvaltı tabağı. Saat fark etmeksizin canım ne çekerse; bazen pizza, bazen mükemmel bir serpme... Kahvaltı benim için kahvedir. 3/8 Günün ilk yarısında evde zamanın çoğunluğu nerede geçer? Çalışma masasında, ajandama tik atarak ve yapılacakları hallederek. Masada başlar, koltukta devam eder; evin içinde mekik dokurum. Koltuğa kurulup laptopu kucağıma alarak veya telefonda turlayarak. Yatakta veya en rahat ettiğim köşede takılarak. 4/8 Evde giyim tarzın genel olarak nasıl peki? Özenerek giyinirim ya evdeyim diye salmam yani. Eşofman-tişört kombinasyonunun o güvenli ve tatlı konforu. Oversize ve rahat kıyafetler yeter. Özel bir şey seçmem bazen pijama bile olur. 5/8 Gün içinde zihnin sıkıldığında mola tercihin ne olur? Mutfak gezintisi yapıp buzdolabının kapağını nedensizce açıp kapatmak. 10 dakikalık kısa bir esneme yürüyüşü, bitki çayı veya evi havalandırma. Sosyal medyada Reels/TikTok kaydırırken saatlerin kaybolması. Bir anda uzandığım yerde 20 dakikalık kestirme moduna geçmek. 6/8 Öğle veya akşam yemeği hazırlığı sende nasıl ilerliyor peki? Pratik şeyler favorimdir; makarna, sote veya hızlı bir salata. "Bugün ne yesem?" diye düşünür, en sonunda dışarıdan sipariş veririm. Mutfakta deneysel takılırım; dolapta ne varsa birleştirip yeni tatlar üretirim. Haftalık veya günlük planım bellidir; sağlıklı ve taze bir yemek pişiririm. 7/8 Evdeyken arka planda sana ne eşlik eder? Arkada öylesine açık duran bir dizi, YouTube videosu veya podcast. Tamamen sessizlik. Odaklanma odaklı enstrümantal müzikler veya sakin playlist'ler. En sevdiğim playlist, hareketli şarkılar veya sürekli çalan yayınlar. 8/8 Günün yorgunluğunu atmak için akşam saati tercihin... Kişisel bakım yapmak! Koltuğa uzanıp güzel bir film/dizi izlemek. Arkadaşlarla uzun telefon konuşmaları yapmak. Gece yarısına kadar ne zaman ne denk gelirse öyle takılmak.