Evde daha iyisini yapıyoruz: Köpük köpük latte yapmanın püf noktaları!

1. Öncelikle latte'yi tanıyalım!



Latte içmeyi sevenler için tarife geçmeden önce latte nedir, onu anlatalım. Aslında düşünüldüğü kadar karmaşık bir içecek de değil. Temeli oldukça basit: 1 shot espresso, bol miktarda sıcak süt ve üzerinde ince bir süt köpüğü tabakası. Hepsi bu.

2. Espresso zayıfsa latte de zayıf olur!



Latte'nin temeli espressodur. Eğer elinizdeki espresso tatsızsa, üzerine ne kadar iyi süt eklerseniz ekleyin sonuç istediğiniz dengede olmaz. Doğru espresso için mutlaka taze çekilmiş kahve alın. Öğütüm ince olmalı ve akış süresi ortalama 25-30 saniye arasında gerçekleşmelidir.

3. Süt seçimi de gerçekten önemli!



Köpük köpük bir süt istiyorsan tercih etmen gereken süt tam yağlı olandır. Çünkü sütün içindeki protein ve yağ dengesi köpüğü daha stabil yapar. Laktozsuz süt tercih edenler için de iyi haberlerimiz var. Laktozsuz süt de oldukça iyi köpürür ve başarılı sonuç verir.

4. Sütü asla kaynatmayın!



Latte yaparken sütün ideal sıcaklığı 60-65 derece civarı olmalıdır. Eğer bu derecenin üstüne geçerseniz sütün doğal şekeri yanmaya başlar ve köpük çöker. Termometre olmadan ölçmenin en pratik yolu da, sürahiyi tuttuğunuzda elinizi 2–3 saniyeden fazla tutamıyorsanız genelde doğru sıcaklığa ulaşmışsınız demektir.

5. Latte'nin püf noktası: köpüğü!



Gerçek latte köpüğü "mikro köpük" olarak adlandırılır. Yani gözle zor seçilen, çok küçük ve homojen hava kabarcıklarından oluşur. Büyük baloncuklu, kuru köpük latte’ye değil cappuccino’ya yakışır.

6. Makine yoksa nasıl yapılır?



Espresso makineniz yoksa da evde latte yapmak imkansız değildir. Öncelikle bir french press makineniz varsa sütü hızlı yukarı-aşağı hareket yapabilirsiniz. Cam kavanozda çalkalayıp sonra ısıtabilirsiniz. Ya da el tipi süt köpürtücüler de iş görür.

7. Sütü köpürtün ve asla bekletmeyin!



Sütü köpürttükten sonra başka işlere dalıyorsanız, eyvah! Siz sütten uzaklaştıkça, köpük de sütle yollarını ayırır. Doğru olan, sürahiyi hemen tezgaha hafifçe vurmaktır. Dairesel hareketle çevirin ve hemen espresso üzerine dökün.

8. Döküş tekniği olayın yarısı!



Latte art yapmak istiyorsanız küçük bir püf noktası var. İlk başta sütü biraz yükseklikten dökün. Bu espresso ile sütü karıştırır. Fincan yarıya gelince sürahiyi yaklaştırın. Daha sonra akışı inceltin ve yavaşlatın. Latte artlar için en önemli şeyin mikro köpük kalitesi olduğunu da tekrar hatırlatalım.

9. Fincan bile fark yaratır!



Geniş ağızlı, kalın tabanlı porselen fincanlar ısıyı çok daha iyi tutar. Latte için ideal boy: 240-300 ml arasıdır. Bir de fincanı önceden sıcak suyla ısıtırsanız, latte daha uzun süre sıcak kalır.

10. Ve son olarak temizlik adımı!



Buhar çubuğunu mutlaka her kullanım sonrası hemen silin ve kısa süre buhar vererek içini temizleyin. Eğer süt kalıntısı kalırsa koku yapar ve tat bozar. İyi latte için hijyenli olmak da lazım!