Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 'Evde doğum' tarikatının ritüeli yüzünden hayatını kaybetti! Göbek bağını kesmediler... Doğumu canlı yayınladılar: "Onu uyandırmaya çalıştım"

'Evde doğum' tarikatının ritüeli yüzünden hayatını kaybetti! Göbek bağını kesmediler... Doğumu canlı yayınladılar: "Onu uyandırmaya çalıştım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.09.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çek Cumhuriyeti'nin Plzen bölgesininin Plasy kısmında yaşayan Linda isimli bir kadın evde doğumlarını canlı yayınlamalarını emreden tuhaf bir tarikatın üyesiydi. Doğumunu sosyal medyadan canlı yayınlanan kadın bebeğini doğruduktan sadece birkaç saat sonra acı içinde öldü. Tarikatın bir üyesi olan Lukas, "Onu uyandırmaya çalıştım, gözlerinin içine baktım ama tepki vermedi" ifadelerini kullandı.

'Evde doğum' tarikatının ritüeli yüzünden hayatını kaybetti! Göbek bağını kesmediler... Doğumu canlı yayınladılar: "Onu uyandırmaya çalıştım"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi sadece Linda olarak açıklanan bir kadın 'evde doğum' tarikatının ritüelinin bir parçası olarak tarikat liderinin isteği üzerine evde doğumunu canlı yayınladıktan birkaç saat sonra acı içinde trajik bir şekilde öldü. Doğumu sosyal medyadan canlı yayınlanan Linda, doğumdan 12 saat sonra yeni doğan bebeği göbek bağıyla bağlı kaldı. Bu uygulama tarikat içinde manevi nedenlerle açıklanıyordu.

BEYİN ÖLÜMÜ TEŞHİSİ KONULDU

23

Saatler geçtikçe Linda'nın durumu hızla kötüleşti ve ertesi gün kritik bir durumda hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ona beyin ölümü teşhisi koydu ve daha sonra öldüğü açıklandı. Bebek hastanede bakım altında kalmaya devam ediyor.

Doğumu YouTube'da takipçilerine yayınlayan kendini lider ilan eden 46 yaşındaki Lukas, "Linda ile kucaklaşırken, 'gri cadı', onun aracılığıyla, bana kelimeler olmadan, sadece deneyim yoluyla şunu söyledi: 'Doğduğunda, onu boğacağım,' dedi 'gri cadı', tüm kadınların içindedir. Bunlar bizi etkileyen, bizi soğutan ve hayatımıza girerek sevgiyle yaşamamızı engelleyen şeytanlardır. Durum böyledir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

 Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

 Yaşlı mendil satıcısını gördü! 100 dolar verdi... Sarılarak teşekkür etti

Yaşlı mendil satıcısını gördü! 100 dolar verdi... Sarılarak teşekkür etti

 Müstehcen pozlar buldu! İhaneti böyle yakaladı

Müstehcen pozlar buldu! İhaneti böyle yakaladı

 'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

 Dekoltesine yorum yağdı! 'Buna elbise deniliyor mu?'

Dekoltesine yorum yağdı! 'Buna elbise deniliyor mu?'
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çek Çekya doğum Canlı yayın
En Çok Okunan Trend Haberler
'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

Vatandaşlara dağıtılan nevresimin içine neden çip konuldu? Dinliyorlar mı endişesi sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Vatandaşlara dağıtılan nevresimin içine neden çip konuldu? Dinliyorlar mı endişesi sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Tedavi için gittiği diş hekimi tarafından uyuşturulup kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradı

Tedavi için gittiği diş hekimi tarafından uyuşturulup kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradı

Kocası milyoner! Bikini giymesi için ada satın aldı

Kocası milyoner! Bikini giymesi için ada satın aldı

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen adam 'öbür dünyayı' böyle anlattı

Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen adam 'öbür dünyayı' böyle anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.