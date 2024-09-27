'Evde doğum' tarikatının ritüeli yüzünden hayatını kaybetti! Göbek bağını kesmediler... Doğumu canlı yayınladılar: "Onu uyandırmaya çalıştım"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi sadece Linda olarak açıklanan bir kadın 'evde doğum' tarikatının ritüelinin bir parçası olarak tarikat liderinin isteği üzerine evde doğumunu canlı yayınladıktan birkaç saat sonra acı içinde trajik bir şekilde öldü. Doğumu sosyal medyadan canlı yayınlanan Linda, doğumdan 12 saat sonra yeni doğan bebeği göbek bağıyla bağlı kaldı. Bu uygulama tarikat içinde manevi nedenlerle açıklanıyordu.

BEYİN ÖLÜMÜ TEŞHİSİ KONULDU

Saatler geçtikçe Linda'nın durumu hızla kötüleşti ve ertesi gün kritik bir durumda hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ona beyin ölümü teşhisi koydu ve daha sonra öldüğü açıklandı. Bebek hastanede bakım altında kalmaya devam ediyor.

Doğumu YouTube'da takipçilerine yayınlayan kendini lider ilan eden 46 yaşındaki Lukas, "Linda ile kucaklaşırken, 'gri cadı', onun aracılığıyla, bana kelimeler olmadan, sadece deneyim yoluyla şunu söyledi: 'Doğduğunda, onu boğacağım,' dedi 'gri cadı', tüm kadınların içindedir. Bunlar bizi etkileyen, bizi soğutan ve hayatımıza girerek sevgiyle yaşamamızı engelleyen şeytanlardır. Durum böyledir." ifadelerini kullandı.